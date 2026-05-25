敵地ブルワーズ戦【MLB】ブルワーズ ー ドジャース（日本時間25日・ミルウォーキー）ドジャースの山本由伸投手は24日（日本時間25日）、敵地ブルワーズ戦に先発登板。7回を投げて被安打7、3奪三振2四死球1失点で4勝目の権利をもって降板した。初回は先頭チョウリオに三塁内野安打を許したが、続くトゥラングを併殺に打ち取るなど無失点。2回は先頭バウアーズを四球で歩かせると、1死一、三塁から内野ゴロの間に1点を失った。