［障害者雇用理念はどこへ］＜中＞２０２４年８月。大手旅行会社「日本旅行」（東京）の担当者は、本社を訪れた障害者雇用ビジネス業者「サンクスラボ」（那覇市）の社員と向き合っていた。社員からは、障害者に適した業務の抽出が「難しい企業向け」として、１年半を研修期間とするプランを提案された。営業資料には＜障害者法定雇用の課題をすべて解決できる＞とあった。後日届いたメールには、障害者を「雇用主様に代わっ