第９３回日本ダービー・Ｇ１は５月３１日、東京競馬場の芝２４００メートルで行われる。ロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は共同通信杯がちぐはぐな競馬で３着。今年初戦こそ消化不良だったが、前走の皐月賞は１分５６秒５のレースレコードで逃げ切ってクラシック１冠目を制した。昨年のホープフルステークスは中団７番手から上がり最速タイで差し切り勝ちと自在な脚質の持ち主で舞台が東京に替