第９３回日本ダービー・Ｇ１は５月３１日、東京競馬場の芝２４００メートルで行われる。

ロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は共同通信杯がちぐはぐな競馬で３着。今年初戦こそ消化不良だったが、前走の皐月賞は１分５６秒５のレースレコードで逃げ切ってクラシック１冠目を制した。

昨年のホープフルステークスは中団７番手から上がり最速タイで差し切り勝ちと自在な脚質の持ち主で舞台が東京に替わっても問題なくこなせるタイプ。父は菊花賞、天皇賞・春を制したワールドプレミアで距離延長も歓迎。１週前追い切りも順調に消化し、２冠に向けて視界良好だ。

リアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は新潟２歳ステークス、共同通信杯と重賞を２勝。実績通り前走の皐月賞でも２着と好走して世代トップクラスの力を示した。

ライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）は１勝馬（新馬戦）の身ではあるが、東京スポーツ杯２歳ステークス・Ｇ２が３着。報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２は２着。クラシック初戦の皐月賞も３着と、王道路線を歩みながら上位争いを続ける堅実さが魅力だ。

アスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）はキャリア８戦と経験豊富。一戦ごとに良化している印象で、今回も大崩れはなさそうだ。