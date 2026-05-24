バレーボール男子日本代表の宮浦健人（２７）＝名古屋＝が２４日、結婚を発表した。宮浦は同日、自身のインスタグラムを更新。「いつも応援してくださっているファンの皆様支えてくださっている関係者の皆様いつも温かい声援でサポートしていただき、ありがとうございます。私事ではございますが、この度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と結婚を報告。「日々、バレーボールが出来ている環境に感謝し、