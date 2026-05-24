フィリピンの首都マニラ近郊で建設中のビルが倒壊し、多くの作業員らが、がれきの中に閉じ込められているとみられています。現地メディアによりますと、24日未明、マニラ近郊のアンヘレス市で、建設中の9階建てビルが倒壊しました。これまでに、がれきの中などから20人以上が救出されましたが、現場には30人から40人ほどの作業員らがいたという情報もあり、引き続き捜索活動が続けられています。アンヘレス市は、日系企業も多く進