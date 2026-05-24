【モデルプレス＝2026/05/24】AKB48の小栗有以が5月23日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーでのショートパンツ姿を公開した。【写真】24歳AKB人気メンバー「手も脚も長くてスタイル良すぎ」美脚スラリのショーパン姿◆小栗有以、ショーパンコーデでディズニーシーへ小栗は「ジュビリーブルーに染まった日」とコメントし、東京ディズニーシーでのショットを複数枚投稿。水色のミニーマウスのカチューシャをつけ、水色の半