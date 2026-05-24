(Photo by Ari Hatsuzawa)読書好きで知られる俳優の中江有里さんが、日々のできごとや過去の思い出を、1冊の本とともにふり返る連載エッセイ。序盤から故障離脱者が相次ぐ阪神タイガース。選手の苦しい胸の内を察しつつ、狩猟をテーマにした河粼秋子さんの小説『肉弾』（角川文庫）のような「思いがけない味方」の登場を待ち望んでいます。2026年4月28日、私は今季初の神宮球場に参戦していた。阪神のWエースのひとり