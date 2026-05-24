◆イングランド２部▽プレーオフ決勝ハル１―０ミドルズブラ（２３日、ウェンブリースタジアム）イングランド２部、ハルのＭＦ平河悠が、９年ぶりのプレミアリーグ復帰に貢献した。後半３１分に出場すると、同追加タイムの決勝点では左サイドからクロスを送り、ＧＫがはじいたこぼれ球をＦＷマクバニーが押し込んだ。平河は今年２月に足首の負傷で戦線離脱。ヤキロビッチ監督は「非常に悪いニュースだが、彼は手術を受けな