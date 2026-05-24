米ワシントンのホワイトハウス近くで23日、数十発の銃声が聞こえ、ホワイトハウスが一時封鎖された。この過程で秘密警護局の要員らと対峙した容疑者2人が銃に撃たれ負傷した。CNNによると秘密警護局はこの日、ホワイトハウスに近いペンシルベニア大通りと17番街北西側の交差点付近で銃撃が発生したとの通報を受け調査中だと明らかにした。銃撃事件当時、ホワイトハウス北側にいた記者団はブリーフィングルームで緊急避難した。ホワ