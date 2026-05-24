アメリカのトランプ大統領は、イランとの合意か、軍事攻撃の再開かについて、「五分五分だ」と述べ、24日までに対応を判断する可能性を示しました。トランプ大統領は23日、ニュースサイト・アクシオスの取材に応じ、戦闘終結に向けた協議をめぐり、イラン側から示された提案について、ウィトコフ中東担当特使らと対応を協議する考えを明らかにしました。トランプ氏はその上で、「良い合意に至るか、徹底的にたたきのめすか、完全に