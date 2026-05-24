◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１８節磐田１−０札幌（２３日・プレド）Ｊ２ジュビロ磐田は、７連勝中だったＪ２札幌を１―０で破って８位となった。３０日からのプレーオフラウンドでＪ２・Ｊ３全４０チームの最終順位を決める。前半２１分、ＦＷ渡辺りょうが先制ゴール。１５試合ぶりとなる今季２得点目が決勝点となった。渡辺は「いいクロスを上げてくれたグスタボシルバに感謝したい」。前節では、藤枝に３失点完