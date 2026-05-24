【その他の画像・動画等を元記事で観る】 サッカー日本代表『最高の景色を2026』のオフィシャルアンバサダー・JI BLUEとして活動中の河野純喜（JO1）が、 『Oggi』7月号（5月28日発売）の人気スーツ企画に登場する。 働く女性に寄り添うリアルな世界観と、心をくすぐるストーリー性で支持を集める同企画。『今回は特別にJFA×JI BLUE×Oggiによるスペシャルコラボが実現。転職先のJFA（公益財