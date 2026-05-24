河野純喜（JO1 / JI BLUE）がJFA広報に!?スーツをさらりと着こなし『Oggi』の人気企画に登場

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サッカー日本代表『最高の景色を 2026』のオフィシャルアンバサダー・JI BLUEとして活動中の河野純喜（JO1）が、 『Oggi』7月号（5月28日発売）の人気スーツ企画に登場する。

働く女性に寄り添うリアルな世界観と、心をくすぐるストーリー性で支持を集める同企画。『今回は特別にJFA×JI BLUE×Oggiによるスペシャルコラボが実現。転職先のJFA（公益財団法人日本サッカー協会）を舞台に、広報グループに配属されたあなたが同い年のバディ・河野とともに働く日常が描かれる。

自然に気にかけてくれたり、さりげなくフォローしてくれたり。頼もしさのなかにふっとのぞく無邪気な笑顔や、同い年だからこその絶妙な距離感に、気づけば心を掴まれているはず。河野はスーツをさらりと着こなしながら、仕事にも真摯に向き合う同僚を豊かな表現力で演じた。

■INIとの交流、JAMへの感謝

幼少期からサッカーに打ち込んでいた河野にとって、JI BLUEとしてサッカーに関われることは特別な喜びなのだそう。「サッカーとともに応援ソングも好きになって育ってきた」と振り返りながら、アンバサダー就任への想いを語る。

さらに、JO1とINIのメンバーによる特別ユニットだからこそ生まれる交流エピソードも。

また、6月3日リリースのJI BLUEの楽曲「景色」にちなみ、河野にとって忘れられない“景色”についてや“応援”をテーマにしたトークでは、JAM（JO1のファンネーム）への想いも語っている。

■“辛い時間もきっと種になる”河野純喜の前向きマインド

「とにかく働くのが楽しいです」と話す河野。明るく前向きな印象の裏で、意外にも“辛いときや大変なときこそ素敵な思い出になる”という考え方を大切にしているそう。受験やサッカーに打ち込んだ日々を振り返りながら、苦しいときとの向き合い方についても語っている。

さらに誌面では、働く『Oggi』読者へ向けた直筆メッセージも掲載。河野が綴る直球のエールは、忙しい毎日にそっと背中を押してくれるはず。

■書籍情報

2026.05.28 ON SALE

『Oggi』7月号

■【画像】『Oggi』7月号の表紙

■関連リンク

『Oggi』OFFICIAL SITE

https://oggi.jp/

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/