◇セ・リーグヤクルト6―0DeNA（2026年5月23日横浜）初回から各打者がバットを“ブンブン”振った。甘い球には積極的に仕掛け、際どい球はファウルで逃げた。2死無走者から1四球を挟んで怒濤（どとう）の6連打。ヤクルトが23年8月10日の広島戦以来、3年ぶりの初回6得点を鮮やかに決めた。入江に1イニングだけで60球を投げさせた猛攻。池山監督は「（入江が）投げるボールがなくなるぐらい、よく食らいついてくれた」と目を