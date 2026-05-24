◇セ・リーグ ヤクルト6―0DeNA（2026年5月23日 横浜）

初回から各打者がバットを“ブンブン”振った。甘い球には積極的に仕掛け、際どい球はファウルで逃げた。2死無走者から1四球を挟んで怒濤（どとう）の6連打。ヤクルトが23年8月10日の広島戦以来、3年ぶりの初回6得点を鮮やかに決めた。入江に1イニングだけで60球を投げさせた猛攻。池山監督は「（入江が）投げるボールがなくなるぐらい、よく食らいついてくれた」と目を細めた。

高梨が投打で立役者になった。マウンドに上がる前に回ってきた最初の打席。3点を先制し、なお2死一、二塁から149キロの直球をはじき返し、前進守備だった左翼頭上を越える一打で2点を追加した。二塁打はプロ13年目で初。「無我夢中だったんで、よく分かんなかった。ボールが（左翼を）越えたのは見えたのでうれしかった」と胸を張った。

本職でも散発3安打で7回零封。DeNAには21年4月を最後に8連敗中でも「（悪い）イメージじゃなかったので気にせずにいこうという感じ」と強気で攻めた。4勝目を挙げるのは7勝だった22年以来4年ぶり。「いい精神状態でできている。山野が（セ・リーグトップの）6勝してるので離されないようついていければ」とうなずいた。

電光石火の“スミ6”は「こうかばつぐん」で先制すれば18連勝で今季20勝1敗。今季最多を更新する貯金11に到達した。指揮官は「積み上げられるように頑張っていきます」と首位堅守にも油断はない。（小林 伊織）

○…ヤクルトは初回表に挙げた6点のみで無失点勝利。いわゆる“スミ1”のように初回の得点のみで完封勝利したケースで初回6点は、65年5月23日の大洋（巨人戦）、75年5月6日の広島（大洋戦）、88年6月14日の巨人（ヤクルト戦）がいずれも初回表にマークした5点を上回りセ・リーグ最多となった。パ・リーグでは54年7月30日に東映が近鉄戦の初回裏に6得点し、6―0で勝利したケースがある。

《ポケモンベースボールフェスタ開催》DeNA―ヤクルトは「ポケモンベースボールフェスタ2026」として開催され、女優の山本美月（34）がセレモニアルピッチに登場した。6匹のピカチュウに見守られ、最初にモンスターボール仕様のボールを投球。打席の山崎が無反応だったため、スーパーボール仕様の球で再び投じ、「凄く緊張した。モンスターボールの方がスーパーボールよりもうまく投げられて、逆になってしまった」と笑顔で振り返った。