[5.23 ラ・リーガ第38節](メスタージャ)※28:00開始<出場メンバー>[バレンシア]先発GK 1 ストーレ・ディミトリエフスキDF 4 ウナイ・ヌニェスDF 5 セサル・タレガDF 18 ポペルDF 21 ヘスス・バスケスMF 2 ギド・ロドリゲスMF 11 ルイス・リオハMF 16 ディエゴ・ロペスMF 23 フィリップ・ウグリニッチFW 8 ハビ・ゲラFW 9 ウーゴ・ドゥーロ控えGK 25 フレン・アギレサバラDF 12 ティエリ・コレイアDF 26 ルベン・イランソDF 4