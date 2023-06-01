[5.23 ラ・リーガ第38節](メスタージャ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[バレンシア]

先発

GK 1 ストーレ・ディミトリエフスキ

DF 4 ウナイ・ヌニェス

DF 5 セサル・タレガ

DF 18 ポペル

DF 21 ヘスス・バスケス

MF 2 ギド・ロドリゲス

MF 11 ルイス・リオハ

MF 16 ディエゴ・ロペス

MF 23 フィリップ・ウグリニッチ

FW 8 ハビ・ゲラ

FW 9 ウーゴ・ドゥーロ

控え

GK 25 フレン・アギレサバラ

DF 12 ティエリ・コレイア

DF 26 ルベン・イランソ

DF 44 Rúben Muñoz

MF 10 アンドレ・アルメイダ

MF 22 バプティスト・サンタマリア

MF 29 Lucas Núñez

FW 6 ウマル・サディク

FW 7 アルノー・ダンジュマ

FW 17 ラージー・ラマザニ

FW 19 ダニ・ラバ

FW 27 ダビド・オトルビ

監督

カルロス・コルベラン

[バルセロナ]

先発

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 3 アレックス・バルデ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 18 ジェラール・マルティン

DF 24 エリック・ガルシア

MF 6 ガビ

MF 7 フェラン・トーレス

MF 14 マーカス・ラッシュフォード

MF 20 ダニ・オルモ

MF 22 マルク・ベルナル

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 13 ジョアン・ガルシア

GK 31 ディエゴ・コッヘン

DF 2 ジョアン・カンセロ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 15 アンドレアス・クリステンセン

DF 36 Álvaro Cortés

DF 42 Xavi Espart

MF 8 ペドリ

MF 17 マルク・カサド

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

MF 43 Tomás Marqués

FW 19 ルーニー・バルドグジ

監督

ハンジ・フリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります