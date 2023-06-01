バレンシアvsバルセロナ スタメン発表
[5.23 ラ・リーガ第38節](メスタージャ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[バレンシア]
先発
GK 1 ストーレ・ディミトリエフスキ
DF 4 ウナイ・ヌニェス
DF 5 セサル・タレガ
DF 18 ポペル
DF 21 ヘスス・バスケス
MF 2 ギド・ロドリゲス
MF 11 ルイス・リオハ
MF 16 ディエゴ・ロペス
MF 23 フィリップ・ウグリニッチ
FW 8 ハビ・ゲラ
FW 9 ウーゴ・ドゥーロ
控え
GK 25 フレン・アギレサバラ
DF 12 ティエリ・コレイア
DF 26 ルベン・イランソ
DF 44 Rúben Muñoz
MF 10 アンドレ・アルメイダ
MF 22 バプティスト・サンタマリア
MF 29 Lucas Núñez
FW 6 ウマル・サディク
FW 7 アルノー・ダンジュマ
FW 17 ラージー・ラマザニ
FW 19 ダニ・ラバ
FW 27 ダビド・オトルビ
監督
カルロス・コルベラン
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 24 エリック・ガルシア
MF 6 ガビ
MF 7 フェラン・トーレス
MF 14 マーカス・ラッシュフォード
MF 20 ダニ・オルモ
MF 22 マルク・ベルナル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 ジョアン・ガルシア
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 36 Álvaro Cortés
DF 42 Xavi Espart
MF 8 ペドリ
MF 17 マルク・カサド
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 43 Tomás Marqués
FW 19 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
※28:00開始
<出場メンバー>
[バレンシア]
先発
GK 1 ストーレ・ディミトリエフスキ
DF 4 ウナイ・ヌニェス
DF 5 セサル・タレガ
DF 18 ポペル
DF 21 ヘスス・バスケス
MF 2 ギド・ロドリゲス
MF 11 ルイス・リオハ
MF 16 ディエゴ・ロペス
MF 23 フィリップ・ウグリニッチ
FW 8 ハビ・ゲラ
FW 9 ウーゴ・ドゥーロ
控え
GK 25 フレン・アギレサバラ
DF 26 ルベン・イランソ
DF 44 Rúben Muñoz
MF 10 アンドレ・アルメイダ
MF 22 バプティスト・サンタマリア
MF 29 Lucas Núñez
FW 6 ウマル・サディク
FW 7 アルノー・ダンジュマ
FW 17 ラージー・ラマザニ
FW 19 ダニ・ラバ
FW 27 ダビド・オトルビ
監督
カルロス・コルベラン
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 24 エリック・ガルシア
MF 6 ガビ
MF 7 フェラン・トーレス
MF 14 マーカス・ラッシュフォード
MF 20 ダニ・オルモ
MF 22 マルク・ベルナル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 ジョアン・ガルシア
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 36 Álvaro Cortés
DF 42 Xavi Espart
MF 8 ペドリ
MF 17 マルク・カサド
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 43 Tomás Marqués
FW 19 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります