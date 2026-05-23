[5.23 J1百年構想リーグ WEST第18節](サンガS)※19:00開始主審:高崎航地<出場メンバー>[京都サンガF.C.]先発GK 1 太田岳志DF 5 アピアタウィア久DF 22 須貝英大DF 44 佐藤響DF 50 鈴木義宜MF 18 松田天馬MF 25 尹星俊MF 48 中野瑠馬FW 7 奥川雅也FW 9 ラファエル・エリアスFW 77 新井晴樹控えGK 21 圍謙太朗DF 3 麻田将吾DF 40 石田侑資MF 10 福岡慎平MF 16 平岡大陽MF 99 本田風智FW 17 アレックス・ソウザFW 19 デイビッジ