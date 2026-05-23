タレントの出川哲朗が２２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に生出演。ファン蔵名誉会員第１号である大ファンのヤクルト大躍進について熱く“リアルガチ解説”した。番組では、戦前ほとんどの野球評論家が最下位を予想する中で、昨季のセ・リーグ王者・阪神を抑えて首位を走るヤクルトについて特集した。今季は主砲の村上宗隆内野手が米大リーグへ移籍するなど戦力が大きく低下するなかで、ここまで下馬評を覆し