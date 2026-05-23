大東建託は、埼玉県居住の20歳以上の男女、2026年集計の1万628人を対象に「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜埼玉県版＞」に関するアンケートを実施しました。今回は、その中の埼玉県民が選ぶ「住みたい街（自治体）」の調査結果をランキング形式で紹介します（埼玉県居住者の2026年回答を全国の自治体を対象に集計）。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：さいたま市浦和区2位は、4年連続でさいたま市浦和区がラン