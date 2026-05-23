女優・武田久美子が21日、自身のInstagramを更新し、娘に借りたという黒いドレス姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】武田久美子57歳、美しい愛娘と2ショットほか圧倒的に魅力的な“水着姿”も（100枚）アメリカ・カルフォルニア州サンディエゴ在住の武田。娘ソフィアさんとの仲睦まじい様子や、アメリカでの日常をSNSに投稿し注目を集めている。そんな武田は今回、ロサンゼルスにあるデザイナー・ジャンニ