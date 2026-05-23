［論点皇位継承］＜２＞安定的な皇位継承に関する与野党の全体会議で、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案について大筋合意したのは、評価できる。天皇家の長女愛子さま（２４）や秋篠宮家の次女佳子さま（３１）ら５人の未婚の女性皇族方に、さらなる縮小が懸念される皇室の活動を将来にわたって担っていただける環境が整えられる。だが、女性皇族と結婚した夫と子を皇族にすると、（母方のみ天皇の血を引く）女系天