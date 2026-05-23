［論点 皇位継承］＜２＞

安定的な皇位継承に関する与野党の全体会議で、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案について大筋合意したのは、評価できる。

天皇家の長女愛子さま（２４）や秋篠宮家の次女佳子さま（３１）ら５人の未婚の女性皇族方に、さらなる縮小が懸念される皇室の活動を将来にわたって担っていただける環境が整えられる。

だが、女性皇族と結婚した夫と子を皇族にすると、（母方のみ天皇の血を引く）女系天皇への道を開くとして議論の対象から外すのは誤りだ。皇位の原則は世襲であり、男系に限るルールを初めて明文化した明治時代の議論も女系天皇について正面から検討した。

明治の旧皇室典範制定の過程で、元老院や宮内省が女性・女系天皇を容認する制度案を起草している。ただ、女帝の結婚により、その子の代から皇位が夫の家系に移ると認識される恐れがあるとして、宮内大臣の伊藤博文が採用しなかった。当時の史料を調べてみると、急速な西洋化への反発を意識し、皇位継承の問題では男系を主張する伝統論者に配慮したとみられる。いわば国内情勢を踏まえた政治判断だった。

戦後の１９４７年に施行された現在の皇室典範も明治の方針を踏襲した。しかし、従来の側室制度を除外したことで、永続的に男系皇族を確保するのが難しくなることは明白になった。それにもかかわらず、明治に採用した男系限定を改めようとしなかった政治の不作為が、皇位継承者の急激な減少を招いた。

この状況を重くみた小泉内閣の有識者会議は、２００５年の報告書で「男系による継承を貫こうとすることは、最も基本的な伝統としての世襲そのものを危うくする」とした。議論の核心を突いた指摘だろう。

一方、旧皇族の男系男子を養子として皇室に迎える案は「禁じ手」だ。旧典範で天皇と皇族の養子を禁止した際、伊藤らがまとめた解説書は「宗系の紊乱（びんらん）（血統の乱れ）」を避けるためと記す。現在の養子案では皇室の誰が養親になるかによって皇位継承順位が変わる恐れがある。皇位に恣意（しい）が加わる余地を排した歴史の知恵に学んでほしい。

皇位継承者の純潔を保つには、現在の皇室と直系でつながる女系・女性天皇を認めるべきだと考える。野田、安倍、菅の各内閣の有識者会議などで意見を述べてきたが、安定的な皇位継承に資する議論は進んでいない。秋篠宮家の長男悠仁さま（１９）までの皇位継承を確実に維持するという共通認識の下で、皇位継承資格拡大の議論を始めるべきだ。こうした課題を棚上げした拙速な議論で今国会中に改正というのは、いささか常軌を逸している。将来に禍根を残す。