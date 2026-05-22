贈呈式に参加したぽすくまとトゥンクトゥンク＝１９日、横浜中央郵便局日本郵便は１９日、国際園芸博覧会（園芸博）が２０２７年３月から開催されることを記念した特殊切手を発売した。横浜中央郵便局（横浜市西区）で同日開催された贈呈式には両者の公式マスコットキャラクターが登場し、日本郵便の「ぽすくま」から園芸博の「トゥンクトゥンク」へ特殊切手が手渡された。園芸博の伊藤正雄広報・プロモーション統括長は「切