歳をとり体力が低下しても「グリーンのラインを読む力」を鍛えればカップインの確率がアップし、スコアアップが望める。 そのためには、グリーンに上がる前から準備を進めよう。 １番高いところと低いところを見つける 外側から全体像をチェック！ 歩きながらグリーンを観察する。全体の傾斜はグリーンの外側から見たほうがわかりやすい。 昨今の大きなワングリーンはアンジ