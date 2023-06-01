ツアープロは、次のラウンドで好スコアを出すための練習をしている。 そんなプロたちがこれまでやってきた“実戦に役立つ上達ドリル”をアマチュアのスコアのレベルに合わせて紹介しよう。 クラブの重みを感じる片手打ちからスタート！ ハーフスイングの片手打ちから練習を開始。 右手でも左手でもOK。クラブの重みを利用して振りながら、軸やリズムを整えることを意識しよう 私はいつも