「とっとり・おかやま新橋館」で開かれた地酒試飲会（2025年10月）／提供：岡山県 岡山県が鳥取県と共同で運営する首都圏アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」で、2025年度の来場者数・売り上げ額が、ともに年度当たりの過去最高となりました。 とっとり・おかやま新橋館は、地元産のグルメや工芸品を販売するなどし、地域の魅力を発信しています。 県によりますと、2025年度の来館者数は51万6052人で、前年度