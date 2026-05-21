未来のゴルフ界を担う若手女子ゴルファーのステップアップツアーが、21日から石川県小松市で始まりました。21日から始まったJLPGAステップ・アップ・ツアー「ツインフィールズレディーストーナメント」。女子プロゴルフ界の次世代を担う若手選手の育成を目的に開催され、ことしで10回目を迎えます。 初日のこの日は、金沢市出身の土田沙弥香選手など地元5選手を含む118人が、予選ラウン