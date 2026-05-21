大阪3月限ナイトセッション 日経225先物61220+1520 （+2.54％） TOPIX先物3860.0+74.5 （+1.96％） シカゴ日経平均先物61525+1825 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 20日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。トランプ米大統領がメディアに対し米国とイランの交渉は最終段階にあると述べたことで、戦闘終結に向けた交渉が進展するとの楽観につながった。WTI原