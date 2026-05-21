ハウスギャバンは、ラーメン店のスープにカレーのスパイスが融合した独創性あふれるカレーライス「ラーカレ」を提案する取り組みを開始した。全国のラーメン店、外食口コミサービス「SARAH」と手を組み、メニューの店頭導入から集客（体験）・拡散までをトータルで実現できる仕組みを構築。日本が誇る人気メニューであるラーメンとカレーの魅力が合わさった新しい食文化を創出する。「ラーカレ」は「ラーメン屋さんのスープを