前橋警察署 群馬県前橋市内の７４歳の女性が警察官などを名乗る人物からの嘘の電話を信じ現金約１３００万円をだまし取られました。 警察によりますと、ことし２月下旬から３月にかけ前橋市内に住む７４歳の女性の家に、警察官や検察官を装った男から電話があり、「逮捕した犯人宛てにあなたの名前で現金が送られている」「犯罪に加担していないことを証明するため口座内の紙幣番号を調べる」などと言われました。 そし