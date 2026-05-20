お姉ちゃんがデートに行こうとしたら、大型犬が全力で引き止めてきて…？お姉ちゃんVS大型犬の攻防戦が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で17万9000回再生を突破。「大好きなんや」「離れたくないんだよね」といった声が寄せられています。 【動画：『早くデートに行きたい娘』VS『絶対に行かせたくない大型犬』微笑ましい攻防戦】 デートに行きたいお姉ちゃんVS大型犬 TikTokアカウント「berneseriku」に