モデルのアレクサンダーさんは5月19日、自身のInstagramを更新。妻・川崎希さんとのツーショットを公開しました。【写真】アレクサンダー＆川崎希のデートショット「まぁ、素敵」アレクサンダーさんは「のんちゃんと#デート#デートコーデ」とつづり、写真を1枚載せています。2人が顔を寄せ合って撮ったツーショットです。アレクサンダーさんはダークトーンのシャツにシルバーのネックレスを合わせたスタイリッシュな装いで、川