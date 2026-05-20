アメリカをめぐる国際関係は、大きく変わりつつある。トランプ米大統領は、ドイツに駐留する米軍の一部撤退を打ち出し、日本をはじめとする同盟国へ防衛費負担の増加を求めている一方で、イスラエルはアメリカへの依存度の低下を訴えている。アメリカについて、いま私たちはどう見るべきなのか。東京大学大学院教授／地経学研究所長の鈴木一人氏が解説する。みんかぶプレミアム連載「鈴木一人地政学×経済安全保障＝地経学