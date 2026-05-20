映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のジャパンプレミアが19日、東京都内で行われ、主演のペドロ・パスカルとジョン・ファブロー監督、日本のスター・ウォーズアンバサダーを務める中島裕翔が登壇した。まずパスカルが「今回ジョンと共に世界中をプロモーションで回ってきて、最後の地が日本となります。しかも世界公開の数日前というこのタイミング。たくさんの人に見て、そして楽しんでいただきた