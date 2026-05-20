きょう5月20日（水）よる10時 第7話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。ルナ（波瑠）と涼子（麻生久美子）は、パソコンのパスワード解読のヒントを求めて、夏目漱石研究の第一人者・吉澤（野間口徹）の自宅を訪れる。そこで涼子は、かつてバドミントンでペアを組んでいた吉澤の妻・さつき（遠藤久美子）と再会。そんな中、吉澤の息子・龍之介に近隣の公園で起きた爆破予告