【Amazon：TCL 大型テレビ】 セール期間：5月20日～6月2日23時59分 【Amazon.co.jp限定】TCL 55V型 テレビ 4K 量子ドット MiniLED 倍速 55Q7C AmazonにてTCLの大型テレビ各種が特別価格で販売されている。期間は6月2日23時59分まで。 対象商品には、98V型量子ドットMiniLEDモデル「98Q6C」や、85V型4K UHD量子ドットモデル「85T8C」など、大型テレビ各種がラインナップされてい