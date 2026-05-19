お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロ（40）が18日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）にゲスト出演。テレビに出演するインフルエンサーらへの本音をぶちまける場面があった。この日は「東ブクロの緊急毒出しノート」と題し、日常の不満や怒りをノートに記す企画を実施。東ブクロは「インフルエンサーやユーチューバー、もう簡単にテレビに出すのはやめませんか」と提言した。「テレビ好