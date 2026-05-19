オーストリアサッカー協会(ÖFB)は18日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に臨むオーストリア代表メンバー26名を発表した。ラルフ・ラングニック監督率いるオーストリアは欧州予選をグループ首位で突破し、7大会ぶり8回目の出場。本大会ではアルゼンチン、アルジェリア、ヨルダンと同居するグループJに入っている。メンバーには大黒柱のDFダビド・アラバ(レアル・マドリー)をはじめ、FWマルコ・アルナウトビッチ(