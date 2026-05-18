米ホワイトハウスは17日、ドナルド・トランプ大統領と習近平国家主席が14〜15日に北京で行った米中首脳会談で、北朝鮮の非核化目標を再確認したと明らかにした。核保有国としての地位確立を目指す北朝鮮の金正恩総書記に対し、米中双方が「朝鮮半島非核化」の原則自体は維持する姿勢を示した形だ。ホワイトハウスは同日、会談結果に関するファクトシートを公表し、「トランプ大統領と習主席は、北朝鮮を非核化するという共有目標を