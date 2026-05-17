◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―１広島（１７日・甲子園）阪神・藤川球児監督は今季２度目の完封負けに「我慢ですね。ぐっとこらえてやっていくというところ」と受け止めた。打線は９イニング中６イニングで走者を出したが、つながらず。３回２死満塁では森下の捉えたライナー性の打球が中堅正面を突き、４回２死満塁は投手の才木に打席が回って、遊ゴロに終わった。才木は７回１失点の好投報われず、４勝無敗だった甲子園の