[5.17 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第17節](白波スタ)※14:00開始主審:矢野浩平<出場メンバー>[鹿児島ユナイテッドFC]先発GK 21 川上康平DF 3 杉井颯DF 4 広瀬健太DF 35 江川慶城DF 44 青木義孝MF 8 藤村慶太MF 14 吉尾虹樹MF 20 圓道将良MF 32 梅木翔斗FW 9 有田稜FW 18 河村慶人控えGK 73 熊倉匠DF 16 村松航太DF 23 小島凛士郎MF 41 三品直哉FW 10 武星弥FW 11 福田望久斗FW 36 米澤令衣FW 55 中山桂吾監督村主博正[ロア