鹿児島vs熊本 スタメン発表
[5.17 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第17節](白波スタ)
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 4 広瀬健太
DF 35 江川慶城
DF 44 青木義孝
MF 8 藤村慶太
MF 14 吉尾虹樹
MF 20 圓道将良
MF 32 梅木翔斗
FW 9 有田稜
FW 18 河村慶人
控え
GK 73 熊倉匠
DF 16 村松航太
DF 23 小島凛士郎
MF 41 三品直哉
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
FW 55 中山桂吾
監督
村主博正
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 4 薬師田澪
DF 24 李泰河
DF 26 戸田峻平
MF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 10 鹿取勇斗
MF 15 三島頌平
MF 39 青木俊輔
MF 41 大本祐槻
FW 14 石原央羅
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
MF 7 藤井皓也
MF 13 飯星明良
MF 17 永井颯太
MF 22 松田詠太郎
MF 25 那須健一
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 18 半代将都
監督
片野坂知宏
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 4 広瀬健太
DF 35 江川慶城
DF 44 青木義孝
MF 8 藤村慶太
MF 14 吉尾虹樹
MF 20 圓道将良
MF 32 梅木翔斗
FW 9 有田稜
FW 18 河村慶人
控え
GK 73 熊倉匠
DF 16 村松航太
DF 23 小島凛士郎
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
FW 55 中山桂吾
監督
村主博正
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 4 薬師田澪
DF 24 李泰河
DF 26 戸田峻平
MF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 10 鹿取勇斗
MF 15 三島頌平
MF 39 青木俊輔
MF 41 大本祐槻
FW 14 石原央羅
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
MF 7 藤井皓也
MF 13 飯星明良
MF 17 永井颯太
MF 22 松田詠太郎
MF 25 那須健一
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 18 半代将都
監督
片野坂知宏