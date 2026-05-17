ロッキーズ・菅野智之投手（36）が16日（日本時間17日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に先発。5回88球を投げて被安打7、3四死球1奪三振2失点で降板した。今季9試合目の登板で4勝目と日米通算150勝目を狙った菅野。初回、先頭に右前打を許したものの、次打者のセカンドライナーに一走が飛び出して併殺の幸運もあり無失点。上々の滑り出しとなった右腕に、打線が応えるように早々に2点をプレゼントした。だが、2回は1死か