モデルの押切もえ(46)が16日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。押切は「週末の私のメインイベントは長男の野球の応援（時々、ボール拾いのお手伝い）です」とつづり、キャップをかぶり、グローブを装着したオフショットを公開。ファンからは「もえさん、可愛いです」「球拾いするもえちゃんを想像して笑っちゃいました」「息子さんの野球の応援&球拾いなんて立派なお母さんです