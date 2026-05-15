こちらは、NASA（アメリカ航空宇宙局）の火星探査車「Perseverance（パーシビアランス）」が撮影した最新のセルフィー（自撮り）です。背後に広がる荒涼とした火星の風景は、Perseveranceの着陸地点となったジェゼロ・クレーターの縁（外輪山）を越え、西に大きく進んだ先に広がっていた大地です。【▲ 2026年5月12日付で公開された火星探査車Perseverance（パーシビアランス）の最新セルフィー。ロボットアームのカメラで撮影した