Photo: ヤマダユウス型 このサイズでこの鳴り!?JBLが海外向けに発表していた、AI搭載のポータブルスピーカー兼アンプ「JBL BandBox Solo」と「JBL BandBox Trio」が、日本でも発表されました。2026年5月13日から、GREEN FUNDINGにてクラファンがスタートします。 Photo: ヤマダユウス型 写真左の小さなモデル