「スター・ウォーズ／ジェダイの帰還」の帝国軍司令官役などで知られたマイケル・ペニントンさんが死去した。82歳だった。およそ60年間のキャリアの中、映画やテレビ、『ハムレット』などロイヤル・シェイクスピア・カンパニー作品をはじめとした舞台作や、作家としても活躍した。 【写真】「スター・ウォーズ」司令官役だったマイケル・ペニントンさんが死去 「スター・ウォーズ