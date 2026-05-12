ミラノ・コルティナ五輪個人戦は8位、世界選手権で3連覇フィギュアスケート男子で世界選手権3連覇のイリア・マリニン（米国）が、来季休養を検討していることが判明した。オリンピック公式サイトが11日付で伝えている。オリンピック公式サイトは「来シーズンの競技出場については、マリニンはまだ確信が持てないでいる」と報じた。“4回転の神”と称されるマリニンはミラノ・コルティナ五輪の団体戦では金メダルを獲得したもの